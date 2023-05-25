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وليد جنبلاط يعلن استقالته من رئاسة الحزب التقدمي الاشتراكي

أخبار لبنان
2023-05-25 | 03:59
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وليد جنبلاط يعلن استقالته من رئاسة الحزب التقدمي الاشتراكي
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وليد جنبلاط يعلن استقالته من رئاسة الحزب التقدمي الاشتراكي

أعلن رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط استقالته من رئاسة الحزب، وكذلك مجلس القيادة الحالي، بحسب الانباء الالكترونية.

وعملاً بأحكام دستور الحزب ونظامه الداخلي، دعا جنبلاط الى مؤتمر عام انتخابي في ٢٥ حزيران ٢٠٢٣، وكلّف أمانة السر العامة إتمام التحضيرات اللازمة وفق الاصول وبحسب الآليات المعتمدة، وإصدار التعاميم ذات الصلة بمواعيد قبول طلبات الترشيح ومهلة الانسحاب وكافة الشروط المتعلقة بالعملية الانتخابية وإعداد لوائح أعضاء المؤتمر العام وتوجيه الدعوات إليهم.

أخبار لبنان

وليد جنبلاط

الحزب التقدمي الاشتراكي

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