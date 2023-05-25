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o
جبل لبنان
25
o
متن
22
o
كسروان
22
o
الشمال
24
o
الجنوب
22
o
البقاع
20
o
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من الممكن أن يمنح لبنان فترة سماح لنحو عام لتفادي وضع إسمه على اللائحة الرمادية... ماذا يعني ذلك؟
أخبار لبنان
2023-05-25 | 07:40
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من الممكن أن يمنح لبنان فترة سماح لنحو عام لتفادي وضع إسمه على اللائحة الرمادية... ماذا يعني ذلك؟
0
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من الممكن أن يمنح لبنان فترة سماح لنحو عام لتفادي وضع إسمه على اللائحة الرمادية... ماذا يعني ذلك؟
من الممكن أن يمنح لبنان فترة سماح لنحو عام لتفادي وضع إسمه على اللائحة الرمادية... ماذا يعني ذلك؟
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