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من الممكن أن يمنح لبنان فترة سماح لنحو عام لتفادي وضع إسمه على اللائحة الرمادية... ماذا يعني ذلك؟

من الممكن أن يمنح لبنان فترة سماح لنحو عام لتفادي وضع إسمه على اللائحة الرمادية... ماذا يعني ذلك؟