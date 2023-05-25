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باسيل مغردًا: يحصل ما حذرنا منه مرارًا منذ عدة شهور

أخبار لبنان
2023-05-25 | 12:51
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باسيل مغردًا: يحصل ما حذرنا منه مرارًا منذ عدة شهور
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باسيل مغردًا: يحصل ما حذرنا منه مرارًا منذ عدة شهور

باسيل مغردًا: يحصل ما حذرنا منه مرارًا منذ عدة شهور

غرد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل قائلًا: "يحصل ما حذرنا منه مرارًا منذ عدة شهور رئيس حكومة تصريف الأعمال المنقوصة الشرعية والدستورية والميثاقية يدعو، ومن وراءه، بإسم القوة القاهرة ومصلحة الدولة العليا، لعقد جلسة وزارية للبحث في مواضيع ضرورية ومستعجلة."

وأضاف باسيل: "إستفزاز ما بعده إستفزاز وضرب للميثاقية والشراكة والدستور. الأسوأ أن الأمر يحصل بسكوت من مرجعيات روحية وسياسية تدعي الحرص على موقع الرئاسة وتدعو للإسراع بانتخاب الرئيس. من كان مستعجلًا فعلًا لانتخاب الرئيس لا يسكت عن هكذا جلسات يتعمد الداعون إليها الإستمرار بسياسة تغييب الموقع حتى يتسنى لهم ملؤه بمن يريدون أو يفرضون. الموضوع برسم كل الوزراء الميثاقيين في الحكومة وبرسم من يرفض تشريع الضرورة بسبب عدم جواز التشريع من مجلس نيابي شرعي بغياب الرئيس. فهل تجوز هكذا جلسات وهكذا قرارات وهكذا مراسيم بغياب الرئيس؟"

أخبار لبنان

رئيس التيار الوطني الحر

جبران باسيل

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