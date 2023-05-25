بيان من نواب التغيير حول التسجيل الصوتي العائد ​لزرازير

أصدر نواب التغيير بيانا حول التسجيل الصوتي العائد للنائبة سينتيا زرازير، جاء فيه:



"يتم التداول بفيديو يحتوي تسجيلاً صوتياً عائداً للنائبة سينتيا زرازير يروج لمجموعة من الافتراءات والاكاذيب والاشاعات، ورغم اعتذار النائبة الا ان ما جرى يستدعي منا جميعاً توضيح موقفنا الموحد للرأي العام؛ وذلك حفاظاً على نهج التغيير واحتراماً لنضال كل تغييرية وتغييري:



أولاً- نؤكد أنّ ما ورد على لسان النائبة في هذا التسجيل هو محض افتراء بحقّ نواب قوى التغيير، وهو لا يمت للحقيقة بصلة، بل بُني على إشاعات ملفقة وغير صحيحة إطلاقاً تروجها مصادر معروفة ويتم نشرها في الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي ومعروف أصلاً انها كاذبة.



ثانياً- إنّ ما تلفظت به النائبة يُساهم بمحاولة ضرب صورة التغييرين التي دأبت عليها المنظومة منذ دخولنا الى المجلس النيابي حتى اللحظة؛ وهي بذلك تسهل الحرب التي تشنها المنظومة ضد قوى التغيير.



ثالثاً- اننا نعلم جيداً ان مسار التغيير شاق وخاصة في الظروف التي ترزح تحتها كل الناس. والمسؤولية المترتبة على نواب قوى التغيير والأمل المعقود عليهم لا يسمحان بأيّ أخطاء. لذا نؤكد رغم اختلافات الرأي في بعض الاحيان عن اجماعنا والتزامنا بالدفاع عن حقوق شعبنا والعمل لتحقيق الاصلاح والانقاذ لخالص وطننا بالرغم من كل تحدي ولو من عقر دارنا؛ آملين أن نتحلى بالشجاعة والقوة الكافية لاستكمال التصدي للمنظومة ولمافياتها وللغرفها السوداء الاعلامية.



فاقتضى التوضيح



ابراهـيم منيمنة - الياس جرادي – بـولا يعقوبيان - حليمة القعقور – فراس حمدان - مارك ضو -ميشال دويهي- وضاح الصادق-ملحم خـلف - نجاة عون -ياسين ياسين".