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نصرالله: الايام المقبلة قد تحمل المزيد من التفاؤل في الرئاسة ولا تفرّطوا بمظلة الحماية "جيش شعب ومقاومة"

أخبار لبنان
2023-05-25 | 15:07
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نصرالله: الايام المقبلة قد تحمل المزيد من التفاؤل في الرئاسة ولا تفرّطوا بمظلة الحماية "جيش شعب ومقاومة"
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نصرالله: الايام المقبلة قد تحمل المزيد من التفاؤل في الرئاسة ولا تفرّطوا بمظلة الحماية "جيش شعب ومقاومة"

نصرالله: الانقسام الداخلي الذي تشهده اسرائيل اليوم يقابله تماسك وثبات في محور المقاومة

أكّد الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أن اي حرب كبرى ستشمل كل الحدود وستضيق مساحاتها وميادينها بمئات الاف المقاتلين.

وتوّجه للإسرائيليين بالقول: "لستم انتم من تهددون بالحرب الكبرى وانما نحن الذين نهددكم بها. الانقسام الداخلي الذي تشهده اسرائيل اليوم يقابله تماسك وثبات في محور المقاومة. اسرائيل تختبىء اليوم خلف الجدران والنيران  وباتت تعجز عن فرض شروطها في اي مفاوضات مع الشعب الفلسطيني".

واضاف: "أقول للعدو ولرئيس حكومة العدو عليكم أن تنتبهوا وأن لا تخطئوا في التقدير وقد يؤدي خطأكم في التقدير الى حرب كبرى في المنطقة ستودي بكم الى الهاوية"، معتبرًا أنّ "حكومة العدو خائفة على السياحة أكثر ما يخاف لبنان عليها".

وفي ملف رئاسة الجمهورية، شدّد على أنّ لا مجال أمام اللبنانيين سوى العودة الى الحوار، مشيرا الى مزيد من التفاؤل في الايام المقبلة في ملف رئاسة الجمهورية.

ووجه نصرالله دعوة الى كلّ اللبنانيين لوضع النكد جانبًا، قائلاً: "هناك مظلة حماية للبنان وهي "جيش شعب ومقاومة" يحسب لها العدو الاسرائيلي ألف حساب وأميركا ألف حساب لا تفرّطوا بها".

وفي ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أشار الى خيارين وهما إما أن يتنحى الحاكم أو يتحمل القضاء مسؤوليته والمفروض التفاهم على الوضع البديل. وفي موضوع النازحين شدد على وجوب تشكيل وفد رسمي والتوجه الى سوريا.

أخبار لبنان

نصرالله

الرئاسة

جيش شعب ومقاومة

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