المساعدات للاجئين السوريين بين ميقاتي وريزا

إجتمع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي مع المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا صباح اليوم في السرايا.



وقال ريزا بعد الاجتماع: "التقيت ميقاتي وكان اجتماعنا مثمرا ، وكنت قد اجتمعت باكرا مع وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، وتطرقنا الى ما يتم تداوله في الاعلام في ما يخص المساعدات للاجئين السوريين".



وأكد أنه سيتم العمل مع مفوضية شؤون اللاجئين ومع برنامج الاغذية العالمي على وضع صيغة بناءة للتقدم في هذا الموضوع، حسب تطلعات رئيس الحكومة والدولة اللبنانية.