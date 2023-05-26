نواب معارضون ومستقلون علقوا على مناورة حزب الله: أراد إفهام أن سيادته تعلو سيادة الدولة

أعلن عدد من النواب موقفاً مشتركاً من المناورة العسكرية الأخيرة التي قام بها حزبُ الله في الجنوب نيابة عن واحدٍ وثلاثينَ نائباً، وقّعوا على البيان من نواب مستقلين الى عدد من النواب في كتلة القوات اللبنانية الكتائب وكتلة تجدد.



وفي موقفهم أكد النواب أن حزب الله ومن خلال المناورة أراد إفهام اللبنانيين والعرب والعالم أن سيادته تعلو سيادة الدولة مطالبين الدولة بالتحرك.