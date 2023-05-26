بيان عن هيئة ادارة السير والاليات والمركبات...

بيان عن هيئة ادارة السير والاليات والمركبات...

اعلنت هيئة ادارة السير والاليات والمركبات - مصلحة تسجيل السيارات والأليات وكافة الاقسام التابعة لها في صيدا / النبطية / زحلة / وطرابلس انها سوف تتوقف عن استقبال وتسجيل السيارات المستوردة الجديدة والمستعملة وانها سوف تخصص الاسبوع المقبل للمعاملات التالية:



ايام الثلاثاء والاربعاء والخميس :



- الكشف على السيارات المتوقفة عن السير ( شهادة انقاض )

- تسجيل السيارات المسجلة ( نقل ملكية ) دون اخضاعها للمعاينة الميكانيكية اي عدم احضار السيارات والاكتفاء برخصة السير وكافة المستندات المطلوبة للتسجيل

- معاملات التوقيف عن السير ( انقاض )

- فك الرهن

- الاستحصال على رخص السوق البدل عن ضائع فقط والاستمارات المطلوبة لتقديمها في الخارج مع الطوابع المطلوبة .