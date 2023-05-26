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قرار لوزير الثقافة بتعديل رسوم الدخول إلى المنشآت والمعالم الأثرية والتراثية والتاريخية
أخبار لبنان
2023-05-26 | 08:23
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قرار لوزير الثقافة بتعديل رسوم الدخول إلى المنشآت والمعالم الأثرية والتراثية والتاريخية
قرار لوزير الثقافة بتعديل رسوم الدخول إلى المنشآت والمعالم الأثرية والتراثية والتاريخية
أصدر وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال القاضي محمد وسام المرتضى قرارًا قضى بموجبه تعديل رسوم الدخول إلى المنشآت والمعالم الأثرية والتراثية والتاريخية العائدة إلى وزارة الثقافة وأهمها قلعة بعلبك.
وأشار القرار إلى أن إجراء التعديل يقتضي إيجاد توازن ما بين الإيرادات المحصلة من رسوم الدخول إلى المنشآت والمعالم الأثرية والتاريخية العائدة لوزارة الثقافة والمصاريف المترتبة في هذه المواقع جراء فتحها للزوار.
أخبار لبنان
قرار
وزير الثقافة
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