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الجميل يلتقي وفدًا من "فيفتي فيفتي" والتحالف الوطني لإقرار الكوتا

أخبار لبنان
2023-05-26 | 11:55
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الجميل يلتقي وفدًا من &quot;فيفتي فيفتي&quot; والتحالف الوطني لإقرار الكوتا
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الجميل يلتقي وفدًا من "فيفتي فيفتي" والتحالف الوطني لإقرار الكوتا

الجميل يلتقي وفدًا من "فيفتي فيفتي" والتحالف الوطني لإقرار الكوتا

إلتقى رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل وفدًا من منظمة فيفتي فيفتي والتحالف الوطني لإقرار الكوتا بمشاركة النائب الياس حنكش وجرى البحث في موضوع حادثة مسبح صيدا وإقتراح قانون المناصفة في المقاعد بين النساء والرجال في الإنتخابات البلدية والذي أعدته المنظمة.

وأبدى رئيس الكتائب رفضه الإعتداء الذي تعرض له أفراد من المنظمة خلال التحرك الذي شاركوا فيه إحتجاجًا على تقييد حرية اللبنانيات في إرتياد الشاطىء وأي محاولة للمس بالحريات العامة والفردية وأي حق يكفله الدستور لكل اللبنانيين واللبنانيات على كامل الأراضي اللبنانية دون إستثناء.

كما شدد على أن القانون اللبناني يفرض على مؤسسات الدولة حماية النساء وسلامتهن ومنع أي كان من التعرض لحريتهن.
 
وفي موضوع إقتراح القانون، أبلغ الجميل زواره تأييد الكتائب للمناصفة بين الرجال والنساء في الإنتخابات البلدية مبديًا الإستعداد لدعم كل الإجراءات التي من شأنها أن تعزز مشاركة المرأة في الحياة السياسية على مختلف المستويات. كما وضعهم في صورة المداولات الجارية في اللجنة الفرعية لقانون البلديات والتي تبحث في إقتراح القانون الذي تقدم به ويتضمن كوتا بنسبة 30% على الأقل للنساء في الإنتخابات البلدية تماشيًا مع إلتزامات الدولة اللبنانية في إتفاقية سيداو.
 

أخبار لبنان

رئيس حزب الكتائب اللبنانية

سامي الجميل

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