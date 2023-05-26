اليكم مقررات مجلس الوزراء بشأن الرواتب... ماذا عن سلامة؟

مقررات مجلس الوزراء..

أكّد رئيس حكومة تصريف العمال نجيب ميقاتي أنه بصدد الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء تخصص لملف النازحين السوريين تطرح فيها كل النقاط استعدادا للكلمة التي سيلقيها في مؤتمر الاتحاد الأوروبي في بروكسل في الخامس عشر من الشهر المقبل. وكلف وزير المهجرين عصام شرف الدين القيام بالتحضيرات للجلسة الوزارية ولاجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بملف النازحين الذي سيعقد قبل الجلسة الحكومية الخاصة.



وقال في ختام جلسة مجلس الوزراء، بشأن موضوع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة: "في ملف حاكمية مصرف لبنان كنا قد ناقشنا الموضوع في اللقاء التشاوري الذي عقدناه يوم الاثنين مطولا، وتوافقنا على ان الموضوع هو في يد القضاء وبما يتوافق مع أحكام القانون اللبناني واكدت انه لا يجوز ان نظهر وكأن هناك طرف يريد الانتقام وآخر يريد تأمين الحماية".

وأضاف في السياق نفسه: "أسهل شيئ ان نقول اليوم لنقيل الحاكم، ولكن من منطلق احترام المؤسسات واراء السادة الوزراء الخاضرين، وبعدما تقدم دولة نائب رئيس الحكومة بمذكرة خطية في هذا الملف، فانني ساطرح الموضوع للنقاش الان مجددا لاتخاذ القرار المناسب".

وتم خلال الجلسة تكليف وزير المالية رفع تقرير دقيق ببين تداعيات الملاحقات الجارية خارج لبنان بحق حاكم مصرف لبنان على أدائه لمهامه وانعكاسات ذلك على آداء مصرف لبنان.



وأخذ مجلس الوزراء خلال الجلسة العلم من وزير المالية بعدم توافر الإعتمادات لدفع الأجور للقطاع العام ابتداء من حزيران في حال لم يقر مجلس النواب فتح الاعتمادات.