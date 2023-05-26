بيرم وضع شخصًا وزوجته على اللائحة السوداء لوجود معطيات بتعنيف عائلة منزلية أجنبية

بيرم وضع شخصًا وزوجته على اللائحة السوداء لوجود معطيات بتعنيف عائلة منزلية أجنبية



أعلن المكتب الإعلامي لوزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم أن "الوزير يأسف مرة جديدة للمعلومات المغلوطة والتجني الذي يقوم به موقع "ذيس إذ ليبانون" وينشره أيضًا موقع "ميغافون" من دون وجود للحد الأدنى من المعيارية المهنية."



وأِشار المكتب إلى أن "بيرم حذر من إتخاذ صفة الإدعاء الشخصي في الكذب والذم ولو غير المباشر حول الأضاليل المنشورة وعدم إعتذار هؤلاء للناس والجمهور حول كذبة وجود إبن شقيق للوزير عنف عاملة منزلية في العام 2019 (أي قبل تسلم الوزير للمنصب الوزاري)، ثم إعتراف الموقع الأول في أنه لا وجود أصلًا لشقيق فضلًا عن إبن شقيق للوزير بيرم، كما الزعم بأن الوزير بيرم لا يرد على الإتصال وهذا كذب معيب، إذ أنه لم يحصل أي إتصال رسمي أو ضمن ما هو معروف من طرق للتواصل مع مكتب أي وزير، فضلًا عن أن أحدًا من هؤلاء لم يكلف نفسه زيارة الوزارة والتحقق والتأكد."



وأشار المكتب إلى أن "بيرم قد وضع الشخص الذي تم ذكره في تعنيف العاملة مع زوجته على اللائحة السوداء في وزارة العمل منذ شهر آذار الماضي بمجرد ورود أدلة تشير إلى التعنيف ولم يهتم بأي صلة معرفة أو قرابة أمام حفظ حقوق الإنسان أي إنسان، وذلك قبل أن يتنطح هؤلاء بالتضليل الذي يقومون به في شعبوية إعلامية مؤسفة تستجر تعليقات مسيئة دون أي رادع أخلاقي."