الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
جبل لبنان
32
o
متن
34
o
كسروان
34
o
الشمال
33
o
الجنوب
33
o
البقاع
31
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
وثائقي
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
جبل لبنان
32
o
متن
34
o
كسروان
34
o
الشمال
33
o
الجنوب
33
o
البقاع
31
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
البطريرك العبسي: للتراجع الفوري عن قرار وضع مدير عام وزارة الصناعة داني جدعون بالتصرف
أخبار لبنان
2023-05-27 | 01:45
مشاهدات عالية
شارك
شارك
1
min
البطريرك العبسي: للتراجع الفوري عن قرار وضع مدير عام وزارة الصناعة داني جدعون بالتصرف
البطريرك العبسي: للتراجع الفوري عن قرار وضع مدير عام وزارة الصناعة داني جدعون بالتصرف
طالب بطريرك أنطاكية وسائر المشرق، للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي، ومجلس الأساقفة والرؤساء العامين والرئيسات العامات في لبنان، رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بإعادة النظر والتراجع الفوري عن قرار وضع مدير عام وزارة الصناعة داني جدعون بالتصرف، وذلك كون الحكومة مستقيلة.
وقال: "إن اتخاذ مثل هذا القرار المجحف، الواجب التصحيح بحق أحد من ابناء الطائفة المعروفة، بأنها جسر عبور بين المكونات اللبنانية، من جهة، وهي واحدة من الطوائف الست الرئيسية، من جهة أخرى، والتي تحولت في وقت من الاوقات إلى طائفة منتقصة الحقوق، بفعل التسويات الحاصلة على حسابها منذ ما بعد اتفاق الطائف".
وأضاف البيان: "بتنا نخشى أن يكون هناك قرارا نافذا بإقصاء ابناء الطائفة عن مراكز القرار الإدارية والسياسية، بحيث نلاحظ فراغا في العديد من المراكز الكاثوليكية على غرار مديرية الطرق والمباني في وزارة الاشغال ومديرية تلفزيون لبنان".
وتابع: "يبدو أن هناك قرارا بإبعاد نظيفي الكف، وكل من يعمل بضمير حي وبشفافية، مثل رجل الدولة داني جدعون، الذي اصدر بيانا منذ بضعة أيام يدعو فيه المواطنين إلى عدم دفع رشاوى في وزارته، وإلى الالتزام بالقوانين المرعية الإجراء. وختم البيان: هل لنا أن نعرف لمصلحة من جاء هذا القرار المجحف، ومن هو المستفيد منه؟"
أخبار لبنان
آخر الأخبار
العبسي:
للتراجع
الفوري
وزارة
الصناعة
جدعون
بالتصرف
التالي
ميشال ضاهر: بين فرنجيّة وأزعور.. سأقترع بورقةٍ بيضاء
ارتفاع كبير بدرجات الحرارة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
اقتصاد
2023-05-24
وزارة الصناعة: طن الترابة السوداء بـ٧.٣٥٠.٠٠٠ ليرة
اقتصاد
2023-05-24
وزارة الصناعة: طن الترابة السوداء بـ٧.٣٥٠.٠٠٠ ليرة
0
خبر عاجل
2023-05-21
وليد نصار لـ الأحد مع ماريو: سنفتتح مكتبا لوزارة السياحة اللبنانية في مركز منظمة السياحة العربية في جدة واتخذنا قرارا في المنظمة العربية للسياحة لافتتاح مكتب لها في بيروت
خبر عاجل
2023-05-21
وليد نصار لـ الأحد مع ماريو: سنفتتح مكتبا لوزارة السياحة اللبنانية في مركز منظمة السياحة العربية في جدة واتخذنا قرارا في المنظمة العربية للسياحة لافتتاح مكتب لها في بيروت
0
أخبار لبنان
2023-05-17
وزارة الصناعة: طن الترابة السوداء بـ7 ملايين و350 ألف ليرة
أخبار لبنان
2023-05-17
وزارة الصناعة: طن الترابة السوداء بـ7 ملايين و350 ألف ليرة
0
أخبار لبنان
2023-05-17
قرار لوزير الصناعة بمنع إستيراد كرتون صواني البيض من دون إجازة
أخبار لبنان
2023-05-17
قرار لوزير الصناعة بمنع إستيراد كرتون صواني البيض من دون إجازة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
امن وقضاء
05:19
قوى الأمن: توقيف 8 مطلوبين ومشتبه بهم بجرائم مختلفة في طرابلس
امن وقضاء
05:19
قوى الأمن: توقيف 8 مطلوبين ومشتبه بهم بجرائم مختلفة في طرابلس
0
أخبار لبنان
05:17
الراعي الثلاثاء المقبل في باريس لزيارة ماكرون
أخبار لبنان
05:17
الراعي الثلاثاء المقبل في باريس لزيارة ماكرون
0
أخبار لبنان
03:40
بيان مشترَك بشأن المساعدات النقديّة للاجئين: قرار بتعليق تقديم المساعدات النقديّة بالعملتين للاجئين للشهر المقبل
أخبار لبنان
03:40
بيان مشترَك بشأن المساعدات النقديّة للاجئين: قرار بتعليق تقديم المساعدات النقديّة بالعملتين للاجئين للشهر المقبل
0
أخبار لبنان
03:39
نقولا نحاس للـLBCI: الحكومة ستستمرّ
أخبار لبنان
03:39
نقولا نحاس للـLBCI: الحكومة ستستمرّ
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2023-05-23
ألمانيا أبلغت لبنان بإصدار مذكرة توقيف بحق سلامة...
أمن وقضاء
2023-05-23
ألمانيا أبلغت لبنان بإصدار مذكرة توقيف بحق سلامة...
0
فنّ
05:40
أحمد سعد بملابس شفافة.. وتعليق طليقته سمية الخشاب يشعل الانترنت!
فنّ
05:40
أحمد سعد بملابس شفافة.. وتعليق طليقته سمية الخشاب يشعل الانترنت!
0
أمن وقضاء
2023-02-25
قوى الأمن تنعي شهيدها الرقيب أوّل سماح حسام الدين
أمن وقضاء
2023-02-25
قوى الأمن تنعي شهيدها الرقيب أوّل سماح حسام الدين
0
علوم وتكنولوجيا
2023-05-12
إيلون ماسك يعلن تعيين رئيسة جديدة لتويتر!
علوم وتكنولوجيا
2023-05-12
إيلون ماسك يعلن تعيين رئيسة جديدة لتويتر!
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
13:59
فعاليات مهرجان بيروت الرياضي في يومها الثاني..
أخبار لبنان
13:59
فعاليات مهرجان بيروت الرياضي في يومها الثاني..
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
متحف سرسق يعيد فتح أبوابه... إليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
13:52
متحف سرسق يعيد فتح أبوابه... إليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
وساطة سلطنة عمان تنجح بتبادل الأسرى بين إيران وبلجيكا
تقارير نشرة الاخبار
13:38
وساطة سلطنة عمان تنجح بتبادل الأسرى بين إيران وبلجيكا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
الطرقات في لبنان... شتلة ذرة في الريغار وعمود كهرباء من دون لمبة
تقارير نشرة الاخبار
13:38
الطرقات في لبنان... شتلة ذرة في الريغار وعمود كهرباء من دون لمبة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
محمد جمال غاب واغنيته اه يا ام حماده وغيرها باقية
تقارير نشرة الاخبار
13:37
محمد جمال غاب واغنيته اه يا ام حماده وغيرها باقية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
ما جديد موضوع سرقة كابلات النحاس في بيروت؟
تقارير نشرة الاخبار
13:35
ما جديد موضوع سرقة كابلات النحاس في بيروت؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
١٨٠ درجة... انقلبت حياة أهالي ميناء طرابلس!
تقارير نشرة الاخبار
13:34
١٨٠ درجة... انقلبت حياة أهالي ميناء طرابلس!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
في بسابا... وحش بشري يدهس زوجته وينكل بجثتها!
تقارير نشرة الاخبار
13:32
في بسابا... وحش بشري يدهس زوجته وينكل بجثتها!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
العلاقات العامة في حزب الله تنظم جولة في معلم مليتا السياحي
تقارير نشرة الاخبار
13:30
العلاقات العامة في حزب الله تنظم جولة في معلم مليتا السياحي
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
09:27
بيان هيئة التحقيق الخاصة في وحدة الإخبار المالي اللبنانية بعد الكلام عن اللائحة الرمادية
اقتصاد
09:27
بيان هيئة التحقيق الخاصة في وحدة الإخبار المالي اللبنانية بعد الكلام عن اللائحة الرمادية
2
أخبار لبنان
03:40
بيان مشترَك بشأن المساعدات النقديّة للاجئين: قرار بتعليق تقديم المساعدات النقديّة بالعملتين للاجئين للشهر المقبل
أخبار لبنان
03:40
بيان مشترَك بشأن المساعدات النقديّة للاجئين: قرار بتعليق تقديم المساعدات النقديّة بالعملتين للاجئين للشهر المقبل
3
تقارير نشرة الاخبار
13:32
في بسابا... وحش بشري يدهس زوجته وينكل بجثتها!
تقارير نشرة الاخبار
13:32
في بسابا... وحش بشري يدهس زوجته وينكل بجثتها!
4
حال الطقس
01:34
ارتفاع كبير بدرجات الحرارة
حال الطقس
01:34
ارتفاع كبير بدرجات الحرارة
5
تقارير نشرة الاخبار
13:34
١٨٠ درجة... انقلبت حياة أهالي ميناء طرابلس!
تقارير نشرة الاخبار
13:34
١٨٠ درجة... انقلبت حياة أهالي ميناء طرابلس!
6
تقارير نشرة الاخبار
13:21
إليكم مقررات مجلس الوزراء بشأن الرواتب... ماذا عن سلامة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:21
إليكم مقررات مجلس الوزراء بشأن الرواتب... ماذا عن سلامة؟
7
أمن وقضاء
08:58
قرار قضائي بحق الفتى الذي أحرق جروًا في الجوبانية - بعلبك
أمن وقضاء
08:58
قرار قضائي بحق الفتى الذي أحرق جروًا في الجوبانية - بعلبك
8
أخبار لبنان
12:25
اليكم مقررات مجلس الوزراء بشأن الرواتب... ماذا عن سلامة؟
أخبار لبنان
12:25
اليكم مقررات مجلس الوزراء بشأن الرواتب... ماذا عن سلامة؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More