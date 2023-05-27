نقولا نحاس للـLBCI: الحكومة ستستمرّ

نقولا نحاس للـLBCI: الحكومة ستستمرّ

شدد مستشار رئيس الحكومة، نقولا نحاس، أن الحكومة ستستمرّ، وهي تعمل بالحدّ الادنى للامور، والرئيس نجيب ميقاتي يقوم بجلسات تشاورية للمناقشة وسط غياب بعض الوزراء عن الجلسات الحكومية.



وأوضح خلال برنامج "نهاركم سعيد" عبر الـ LBCI، أن لبنان في موقع أفضل من قبل لا سيما لناحية ثبات سعر الصرف ولكن السؤال كيف نؤمن سير المرفق العام؟ كما قال.



واضاف نحاس: "لا اعتقد ان مجلس النواب سيتلكأ باقرار فتح الاعتمادات اللازمة لتأمين رواتب القطاع العام".



أما عن قضية حاكم مصرف لبنان،قال: "حتى الان اتهامات واعتراضات على الاتهامات وما من احكام ثابتة بعد، واستمرار المرفق العام أهم من الشخص".



وفي قضية النازحين، الاتفاق الاساسي كان الدفع بالدولار، وهناك مشكلة تقنية بطبع الليرات، وهناك دراسة قامت بها مصرف لبنان للتمكن من اصدار ورقة الـ 500 ألف.

أما عن ملف اقالة المدير العام لوزارة الصناعة، قال انه بغياب وزير الصناعة، عندما كان في جدة، ارسل الى كافة الادارات التعاميم والكتب حدد فيها علاقة الادارة بوزير الصناعة وكيفية التواصل معه وكتاب يتعدى على الصلاحيات الدستورية للوزير، واضاف: "اترك الملف للقضاء والتفتيش ووزير الصناعة سيكون له تفسيرات في الاسبوع المقبل".

