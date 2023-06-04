شيخ العقل استقبل الشيخ الغريب: ليتحمل المسؤولون واجب إنقاذ بلدهم وينتخبوا الرئيس

استقبل شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى، في دارته في شانيه، الشيخ نصر الدين الغريب، برفقة وفد من المشايخ وقاضي المذهب الدرزي نزيه ابو ابراهيم، في حضور الشيخ ابو حسن عادل النمر ومشايخ وأعضاء في المجلس المذهبي وفاعليات روحية واجتماعية وأهلية.



وتحدث الشيخ الغريب، فقال: "كلّنا أخوان في هذا الوطن ومتساوون في المسؤولية، لذا يجب أن نبتعد عن التحدّي، إن كان في رئاسة الجمهورية او في غيرها، ونجد أنه واجب علينا ان نجتمع ونتلاقى، لأن الظروف صعبة ونحن الذي يجمعنا أكثر بكثير ممّا يفرقنا. إن فرقتنا السياسة فالسياسة ليست دينا، فالدين أسمى وأعلى من السياسة والذي يجمعنا هو دين التوحيد، بالإضافة إلى الوطنية الصادقة لكلّ اللبنانيين. من هنا جئنا إلى هذه الدار الكريمة لنلتقي جميعاً ونتشاور بما يهمّنا جميعاً".



ولفت الى ما تسببه مواقع التواصل من مشكلات نحن في غنى عنها. وقال: "حدثت بعض الظروف الصعبة بيننا جميعاً وسعينا بكل جهدنا للتقارب، لم نوفق وكان ما كان فلعلّه خير. يجب ألا يكون هناك سدٌّ منيع بيننا كأخوان في الدين وأن نتناسى هذا ونعود بوتقة واحدة نجتمع جميعاً لذكر آيات الله الحكيم".



شيخ العقل



ورد شيخ العقل بكلمة ترحيبية، وقال: "من موقعنا التمثيلي للطائفة، نحمل رسالة واحدة موحّدة ونعتزّ بحملها وهي التوحيد، وهي رسالة وطنية واجتماعية وروحية وأخلاقية. لقد تحمّلنا مسؤولية تجاه مجتمعنا وتراثنا وتاريخنا ووطننا وهويتنا العربية والاسلامية التي نتمسك بها، والتي دفعنا الغالي والنفيس في سبيلها، رسالة تحتّم علينا التعامل بانفتاح ومحبة وأخوة نابعة من التوحيد، وهذا ما نحن سائرون عليه في عملنا منذ اللحظة الأولى، رسالة جمع الشمل ورأب الصدع والتقارب، رسالة زرع البذور الطيّبة في المجتمع، وأهل الدين مسؤولون قبل سواهم عن ذلك وفي خلق الأجواء الإيجابية. نؤكّد احترامنا لشخصكم وللمجتمع ونقدّم له ما نستطيع".



وأضاف: "نحترم أهل السياسة والقيادات السياسية لدينا، ونقدّر دورهم، ونوجّه النصح حيث يجب أن يوجّه، ولكن الأمر الديني هو الأساس الذي يعنينا وعلينا ايضاً أن نحترم مشايخنا ونقدّر خواطرهم ونسعى معهم لجمع الشمل وتأكيد الأخوة التوحيدية التي نتغنّى بها ونرسّخها في قلوبنا وقلوب أبنائنا. هذا على المستوى الداخلي وهو ينسحب على المستوى الوطني في جمع الشمل كما في الداخل كذلك في الخارج، ونحن معنيّون ومسؤولون من موقعنا على هذا الجمع على المستوى الوطني، وهذا ما نسعى إليه دائماً، لان تكون هذه الطائفة جامعة لاحمة وقادرة على مدّ جسور التواصل بين اللبنانيين وبين الموحّدين وأخوانهم في الوطنية. لا نتدخل في السياسة بالشكل الذي يتدخّل به البعض من غير طائفتنا، ولكننا معنيّون ايضاً بالتدخل الوطني، نحن وطنيّون ونحافظ على موقعنا وحضورنا الوطني، ونأمل أن نساهم وأن يُسمع صوتنا وصوت المرجعيات الروحية لكي نحفّز المسؤولين على القيام بواجباتهم".



وتابع: "البلد لم يعد يحتمل والناس أصبحوا في وضع صعب، علّ المسؤولين يتحمّسون ويتحمّلون المسؤولية في إنقاذ البلد والشعب من هذا الوضع المأساوي، ولعلَّ انتخاب رئيس للجمهورية هو الخطوة الأولى التي يجب أن يبادروا إليها، ليس تحدّياً ولكن احتراماً للدستور وللإستحقاقات، هذا ما نأمله وهذا ما نتمنّاه".