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المتحدث بإسم الخارجية الأميركية وربيرغ للـLBCI: لا يمكن الفرض على اللاجئين السوريين العودة من دون تأمين الظروف المناسبة
أخبار لبنان
2023-09-18 | 13:52
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المتحدث بإسم الخارجية الأميركية وربيرغ للـLBCI: لا يمكن الفرض على اللاجئين السوريين العودة من دون تأمين الظروف المناسبة
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المتحدث بإسم الخارجية الأميركية وربيرغ للـLBCI: لا يمكن الفرض على اللاجئين السوريين العودة من دون تأمين الظروف المناسبة
المتحدث بإسم الخارجية الأميركية وربيرغ للـLBCI: لا يمكن الفرض على اللاجئين السوريين العودة من دون تأمين الظروف المناسبة
رحب المتحدث باللغة العربية بإسم الخارجية الأميركية سام وربيرغ بإتفاق تبادل السجناء الذي حصل اليوم بين الولايات المتحدة وإيران.
وفيما خص الشأن السوري، شدد وربيرغ في حديث خاص للـLBCI على أن إنهاء الحرب السورية ضرورة، معتبرًا أنه لا يمكن لا للولايات المتحدة ولا للأمم المتحدة ولا للإتحاد الأوروبي الفرض على اللاجئين السوريين العودة إلى سوريا من دون تأمين الظروف المناسبة.
أخبار لبنان
الخارجية الأميركية
سوريا
إيران
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