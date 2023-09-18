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ميقاتي واصل لقاءاته في الأمم المتحدة... رئيسة حكومة الدانمارك: لبنان من الدول المهمة جدا لأنه البوابة بين الشرق والغرب
أخبار لبنان
2023-09-18 | 14:18
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ميقاتي واصل لقاءاته في الأمم المتحدة... رئيسة حكومة الدانمارك: لبنان من الدول المهمة جدا لأنه البوابة بين الشرق والغرب
ميقاتي واصل لقاءاته في الأمم المتحدة واجتمع مع رئيسة كوسوفو ونظيرته الدانماركية
واصل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لقاءاته في الأمم المتحدة، فاجتمع مع رئيسة وزراء الدانمارك ميته فريدريكسن، في حضور وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب.
كما حضر عن الجانب اللبناني القائمة بأعمال بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة بالإنابة جان مراد ومدير المغتربين في وزارة الخارجية السفير هادي هاشم.
وعن الجانب الدانماركي حضرت المديرة العامة لوزارة الخارجية كريستينا لاسن.
وخلال الاجتماع، شكر رئيس الحكومة لـ"الدانمارك وقوفها الدائم بجانب لبنان، خصوصا أنها ثاني أكبر المانحين لمشاريع التنمية في لبنان".
كما شكر لـ"الدانمارك إصدارها قانون يمنع المساس بالمقدسات الدينية، وهذا من صلب دور لبنان في إرساء قواعد الاحترام بين مختلف الديانات".
ووجه إليها دعوة لزيارة لبنان.
بدورها، اعتبرت رئيسة حكومة الدانمارك أن "لبنان من الدول المهمة جدا لأنه البوابة بين الشرق والغرب ووجوده ضمانة للحريات وتعدد الثقافات".
وإجتمع رئيس الحكومة مع رئيسة كوسوفو فيوسا عثماني، التي أثنت على العلاقات التاريخية بين البلدين.
ودعت لبنان مجددا إلى "الاعتراف باستقلال كوسوفو".
كما دعت ميقاتي إلى "مؤتمر يعقد في كوسوفو عن دور المرأة في الصراعات".
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الأمم المتحدة
ميته فريدريكسن
فيوسا عثماني
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