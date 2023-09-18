الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
كلّ الحبّ كلّ الغرام
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ميقاتي واصل لقاءاته في الأمم المتحدة... رئيسة حكومة الدانمارك: لبنان من الدول المهمة جدا لأنه البوابة بين الشرق والغرب

أخبار لبنان
2023-09-18 | 14:18
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ميقاتي واصل لقاءاته في الأمم المتحدة... رئيسة حكومة الدانمارك: لبنان من الدول المهمة جدا لأنه البوابة بين الشرق والغرب
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
1min
ميقاتي واصل لقاءاته في الأمم المتحدة... رئيسة حكومة الدانمارك: لبنان من الدول المهمة جدا لأنه البوابة بين الشرق والغرب

ميقاتي واصل لقاءاته في الأمم المتحدة واجتمع مع رئيسة كوسوفو ونظيرته الدانماركية

واصل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لقاءاته في الأمم المتحدة، فاجتمع مع رئيسة وزراء الدانمارك ميته فريدريكسن، في حضور وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب.

كما حضر عن الجانب اللبناني القائمة بأعمال بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة بالإنابة جان مراد ومدير المغتربين في وزارة الخارجية السفير هادي هاشم.

وعن الجانب الدانماركي حضرت المديرة العامة لوزارة الخارجية كريستينا لاسن.

وخلال الاجتماع، شكر رئيس الحكومة لـ"الدانمارك وقوفها الدائم بجانب لبنان، خصوصا أنها ثاني أكبر المانحين لمشاريع التنمية في لبنان".

كما شكر لـ"الدانمارك إصدارها قانون يمنع المساس بالمقدسات الدينية، وهذا من صلب دور لبنان في إرساء قواعد الاحترام  بين مختلف الديانات".

ووجه إليها دعوة لزيارة لبنان.

بدورها، اعتبرت رئيسة حكومة الدانمارك أن "لبنان من الدول المهمة جدا لأنه البوابة بين الشرق والغرب ووجوده ضمانة للحريات وتعدد الثقافات".


وإجتمع رئيس الحكومة مع رئيسة كوسوفو فيوسا عثماني، التي أثنت على العلاقات التاريخية بين البلدين.

ودعت لبنان مجددا إلى "الاعتراف باستقلال كوسوفو".

كما دعت ميقاتي إلى "مؤتمر يعقد في كوسوفو عن دور المرأة في الصراعات".
 

أخبار لبنان

ميقاتي

لبنان

الأمم المتحدة

ميته فريدريكسن

فيوسا عثماني

LBCI التالي
أوجيرو: توقف الخدمة في سنترال مستيتا
جعجع لـ"النهار": أجواء دول الإجتماع الخماسي تشير إلى أنه جاء الوقت للإنتقال إلى مرشح ثالث
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
10:51

لقاء بين ميقاتي ونولاند في نيويورك: واشنطن تدعم اي حوار لبناني- لبناني

LBCI
أخبار لبنان
08:24

ميقاتي في نيويورك لتمثيل لبنان في اجتماعات الدورة السنوية الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة

LBCI
أخبار لبنان
2023-09-13

رسالة من السوداني إلى ميقاتي: العراق مستمر بدعم لبنان من دون اي شرط

LBCI
آخر الأخبار
2023-09-13

ميقاتي يترأس اجتماعا لبنانيا فلسطينيا لبحث الوضع في مخيم عين الحلوة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:03

حرائق عدّة شهدها لبنان بالامس.. فكيف توزعت؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

هكذا يمكن المساهمة في التخفيف من حدة الحرائق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

تحركات رئاسية والنتيجة: لا خرق

LBCI
أخبار لبنان
13:52

المتحدث باسم الخارجية الاميركية واربغ للـLBCI: لا يمكن الفرض على اللاجئين السوريين العودة من دون تأمين الظروف المناسبة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2023-09-16

جينيفر لوبيز في جلسة تصوير مثيرة بالملابس الداخلية (صور)

LBCI
فنّ
2023-09-17

ورد الخال في اطلالة تخطف الأنفاس في حفل الموركس...وعمل قريب مع براد بيت؟ (صورة)

LBCI
آخر الأخبار
2023-09-15

ياسين للـLBCI: الرصد المحلّي مهمّ جدًا من قبل متطوعين وجمعيات بيئيّة الذين يرصدون الحريق ويرسلون صورًا له عبر مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب لمكافحته والانذار عنه

LBCI
فنّ
2023-09-17

تعرفوا على رابح جائزة "موركس الممثل العراقي الصاعد"...نجم ستار أكاديمي سابقاً! (صورة)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:03

حرائق عدّة شهدها لبنان بالامس.. فكيف توزعت؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

هكذا يمكن المساهمة في التخفيف من حدة الحرائق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

تحركات رئاسية والنتيجة: لا خرق

LBCI
أخبار لبنان
13:52

المتحدث باسم الخارجية الاميركية واربغ للـLBCI: لا يمكن الفرض على اللاجئين السوريين العودة من دون تأمين الظروف المناسبة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

ميقاتي في نيويورك ولقاءات على هامش اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

هل يكون منصب السكرتير الدائم للأكاديمية الفرنسية من نصيب الكاتب امين معلوف؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

بين المرخص وغير المرخص... هل بدأت حملة التشدد على المستثمرين من التابعية السورية؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

هل ينفجر ملف النازحين في وجه أوروبا عبر لبنان وقبرص؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

خطوط تهريب سوريين يشغلها متشددون من فتح الاسلام

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
04:07

الموت يفجع وديع الشيخ الذي أعلن إلغاء كل حفلاته حتى إشعار آخر!

LBCI
فنّ
18:04

زياد برجي يشعل الموركس دور ويغني وبطير... هذه هي الجائزة التي فاز بها!

LBCI
امن وقضاء
10:29

خيانتها الزوجية دفعتها لقتل زوجها بدم بارد... إليكم ملابسات جريمة عاليه

LBCI
منوعات
09:55

بعد 3 دقائق من زواجهما طلبت الطلاق لهذا السبب... إليكم قصة أقصر زواج في هذه الدولة العربية!

LBCI
خبر عاجل
09:12

أ.ف.ب نقلا عن مسؤول أميركي كبير: واشنطن تفرض عقوبات على وزارة الاستخبارات الايرانية والرئيس السابق احمدي نجاد

LBCI
فنّ
09:07

وفاة الفنان المصري أشرف مصيلحي!

LBCI
خبر عاجل
10:04

بايدن يصدر عفوا عن خمسة ايرانيين في إطار صفقة التبادل مع الولايات المتحدة الاميركية وثلاثة من السجناء لا يريدون الذهاب إلى إيران أما الأميركيون المفرج عنهم في ايران فغادروا طهران

LBCI
فنّ
05:21

زوج نور عريضة في ظهورٍ نادر... الجمهور يعرفه من صوته فقط! (صورة)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More