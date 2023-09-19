هيئة ادارة السير: استكمال انجاز معاملات دفع الميكانيك وانقاض الآليات والسيارات

أعلنت هيئة ادارة السير - مصلحة تسجيل السيارات انها ستستكمل خلال هذا الاسبوع انجاز المعاملات التالية:

- دفع الميكانيك

- انقاض الآليات والسيارات

وذلك في كل من الاقسام التالية: الدكوانة، زحلة، صيدا، النبطية وطرابلس، على ان يتم إعلام المواطنين تباعًا عن تفعيل أيّة خدمات أخرى.