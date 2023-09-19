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هيئة ادارة السير: استكمال انجاز معاملات دفع الميكانيك وانقاض الآليات والسيارات
أخبار لبنان
2023-09-19 | 02:11
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هيئة ادارة السير: استكمال انجاز معاملات دفع الميكانيك وانقاض الآليات والسيارات
أعلنت هيئة ادارة السير - مصلحة تسجيل السيارات انها ستستكمل خلال هذا الاسبوع انجاز المعاملات التالية:
- دفع الميكانيك
- انقاض الآليات والسيارات
وذلك في كل من الاقسام التالية: الدكوانة، زحلة، صيدا، النبطية وطرابلس، على ان يتم إعلام المواطنين تباعًا عن تفعيل أيّة خدمات أخرى.
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