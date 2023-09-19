بوحبيب شارك في الإجتماع الوزاري العربي في نيويورك

بوحبيب تابع اجتماعاته على هامش أعمال الدورة الـ٧٨ للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك

تابع وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب اجتماعاته، على هامش أعمال الدورة الـ٧٨ للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، فالتقى الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط ناصر كامل الذي دعاه للمشاركة في الاجتماع الوزاري المقبل للاتحاد المزمع عقده في تشرين الثاني المقبل في برشلونة، وإستعرض معه جدول الاعمال والمواضيع المزمع بحثها.



كما شارك في الاجتماع الوزاري العربي حيث تم بحث القضايا العربية المشتركة، لا سيما الاوضاع في فلسطين المحتلة.



ولبى دعوة المستشار الالماني أولاف شولتس لحضور حفل استقبال أقامه على شرف كبار الشخصيات المشاركة لمناسبة الذكرى الخمسين لانضمام المانيا الى الامم المتحدة.