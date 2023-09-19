دار الفتوى: 27 الحالي ذكرى المولد النبوي الشريف

أعلنت دار الفتوى أن ذكرى المولد النبوي الشريف يوم الأربعاء 12 ربيع الأول 1445هـ، يوافق 27 أيلول 2023م.



وللمناسبة، هنأ مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان اللبنانيين عموما والمسلمين خصوصا بـ"هذه الذكرى العطرة التي تدعو الى التسامح والتراحم والمحبة والأخلاق والتزام ما جاء في السيرة النبوية الشريفة"، سائلا الله أن "يعم الأمن والاستقرار والسلام لبنان والمنطقة".