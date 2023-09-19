تراجع التغذية في بيروت وضاحيتها الجنوبية ومؤسسة المياه تتحرّك

أوضحت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، أنّ السبب الرئيسيّ لتراجع التغذية في المياه لمنطقة الأشرفية وأحياء في العاصمة بيروت، يعود إلى الإنقطاع شبه المتواصل للكهرباء عن محطة الضبية التي تشكل المصدر الوحيد لتغذية المناطق المذكورة، والتي لا يمكن تشغيلها على المولدات بسبب حاجتها إلى التغذية بخط توتر متوسط.



واعلنت المؤسسة ان عطلاً طرأ على إمدادات آبار المشرف، الأمر الذي أثر سلبًا على توصيل المياه إلى منطقتي برج البراجنة وحي السلم، في الضاحية الجنوبية لبيروت.



وأكّدت المؤسسة أنّها تسعى إلى تصليح العطل، في مواردها الخاصة والضئيلة بعدما تبلغت من المنظمات المانحة عدم القدرة على تأمين المزيد من الدعم لتصليح الأعطال.



وأملت المؤسسة من المعنيين على المستويات كافة مواكبتها في هذا المجال وتأمين المطلوب لإعادة المياه إلى المشتركين في أقرب فرصة.