ابراهيم من دار الفتوى: الحوار الداخليّ هو الأهم

شدّد اللواء عباس إبراهيم، على أنّ كل حوار داخليّ أهم من أيّ حوار خارجيّ.

ونفى ابراهيم في خلال زيارته مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، وجود أيّ مسعى له فيما خص الانتخابات الرئاسيّة، مشيرًا إلى أنّه يزور المفتي دريان كونه رجل حوار. قائلًا: "نحن أحوج ما نكون إليه كشخصية معتدلة وشخصية حوارية في هذه الأيام العصيبة التي يمر بها لبنان."