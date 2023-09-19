الجيش: المباشرة بمسح الأملاك العامة البحرية

أعلنت قيادة الجيش عبر منصة "اكس"، أنه في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين قيادة الجيش ووزارة الأشغال والنقل، والمتعلقة بمسح الأملاك العامة البحرية، باشرت مديرية الشؤون الجغرافية في الجيش بعمليات المسح في عدد من المناطق اللبنانية.