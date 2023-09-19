الجيش: المباشرة بمسح الأملاك العامة البحرية

في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين قيادة الجيش ووزارة الأشغال العامة والنقل، والمتعلقة بمسح الأملاك العامة البحرية، باشرت مديرية الشؤون الجغرافية في الجيش عمليات المسح في عدد من المناطق اللبنانية.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/OKHIeTjd4k
— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) September 19, 2023
في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين قيادة الجيش ووزارة الأشغال العامة والنقل، والمتعلقة بمسح الأملاك العامة البحرية، باشرت مديرية الشؤون الجغرافية في الجيش عمليات المسح في عدد من المناطق اللبنانية.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/OKHIeTjd4k