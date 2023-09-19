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الراعي من سيدني: الحوار هو في التصويت في المجلس النيابي ولبنان يتحمل وزر أعباء هائلة بسبب النزوح

أخبار لبنان
2023-09-19 | 05:44
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الراعي من سيدني: الحوار هو في التصويت في المجلس النيابي ولبنان يتحمل وزر أعباء هائلة بسبب النزوح
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الراعي من سيدني: الحوار هو في التصويت في المجلس النيابي ولبنان يتحمل وزر أعباء هائلة بسبب النزوح



جدد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي دعوته للمجلس النيابي الى عقد جلسات متتالية وفقاً للدستور ودون تعطيل النصاب لانتخاب رئيس للجمهورية، وقال: " نحن في اوستراليا اليوم، حيث القانون والدستور فوق كل اعتبار وفوق الجميع، اما عندنا فيتباهون بمخالفة الدستور. لذلك لا يوجد اي مبرر ان لا ينتخب رئيس للجمهورية منذ شهر ايلول الماضي اذا طبقنا الدستور".

وعن زيارته الى الجبل، قال:يجب ان يكون هناك المزيد من الثقة والتطور في المصالحة وتحقيقها عملياً عن طريق فرص العمل والثقة، لان المصالحة هي مصالحة نهائية، والصداقة التي نعيشها تعزز الثقة. وعلينا ان نعزز الصداقات لكي لا يأتي يوم ويخرب كل شيء .


ورداً على سؤال عن طرح اسماء للرئاسة، اكد الراعي "ان بكركي لا تقول "فلان" او "فلان"، فهذا ضد الديموقراطية وضد عمل المجلس النيابي.


وقال البطريرك الماروني :"يتحدثون في الكواليس عن ضرورة التفتيش عن مرشح ثالث، ونحن نقول لا، من اجل كرامة المرشحين فرنجية وازعور واحتراماً لمن رشحهم يجب اكمال الانتخابات في دورات متتالية ويفوز من يفوز. واذا لم يحقق  احد الفوز بالاكثرية نتيجة تضيع الاصوات، حينها تفضلوا الى الحوار الذي تتحدثون عنه الان وتشاوروا حول شخصية جديدة.وانا لم اقل انني مع الحوار، بل قلت اذا تم الحوار بعد موافقة الجميع عليه، والمجلس النيابي اليوم في حالة انتخابية، وفي الانتخاب يتحاورون".  

وبالنسبة لتعليم الطلاب وادخال امور ضد تعاليم الكنيسة في المواد التعليمية، كشف ان وزير التربية سلمنا مناهج احلناها للامانة العامة للمدارس الكاثوليكية للنظر فيها.ودعا "الاهل الى  السهر على تربية اولادهم عن قرب لكي نحمي اجيالنا من الافات الجديدة".

وعن خطر النزوح السوري على لبنان وكيانه وهويته، حذر من ان النزوح يمثل أكبر خطر اقتصادي وأمني وثقافي وسياسي وديموغرافي، بينما المجتمع الدولي يرفض الإصغاء الى مطالب لبنان ويردد نفس الكلام.

وقال:انه موقف سياسي يراد منه اطاحة النظام في سوريا، ولذلك يرفض الإتحاد الأوروبي مساعدة النازح السوري داخل سوريا ويصر على مساعدته في لبنان، ما جعل لبنان وحده يدفع الثمن.


ودعا البطريرك الراعي الى عقد مؤتمر دولي خاص بلبنان ليطبق الطائف وتنفذ قرارت مجلس الأمن 1559 و1680 و1701 التي تختص بسيادة لبنان والعمل على حل قضية النزوح السوري وتثبيت هوية لبنان الأساسية بالحياد الإيجابي الذي يرسّخ لبنان كأرض تلاقي الثقافات والحضارات.

وعن الفدرالية التي ينادي بها البعض، قال: علينا ان نكون واقعيين إذ لا يجوز عند كل صعوبة ان تطرح الفدرالية كحل بديل، مشيراً الى ضرورة تطبيق اللامركزية الإدارية التي نص عليها اتفاق الطائف. وطالب بتطبيق اللامركزية الإدارية التي تلزم الجميع بدفع الضرائب والرسوم بشكل منصف.

و دعا البطريرك الراعي السياسيين في لبنان الى "التروي والتعقل والتفكير بمصلحة لبنان ككل"، مناشداً "المنتشرين اتخاذ المواقف الرافضة لتشرذم لبنان".


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