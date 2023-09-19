حجار يجول على مركز تأمين حقوق المعوّقين في منطقة الحدت

جال وزير الشؤون في حكومة تصريف الاعمال هكتور حجار، في مركز تأمين حقوق المعوّقين في منطقة الحدت، ضمن إطار برنامج البدل النقدي للأشخاص ذوي الإعاقة، بحضور ممثّلين عن الإتحاد الأوروبي في لبنان واليونيسيف ومنظّمة العمل الدوليّة.



ويتركز الدعم،على إجراء أعمال صيانة أساسية وعاجلة وتأمين المعدات والمستلزمات والمواد البشرية الضرورية لضمان حسن العمل في تلك المراكز، كما تأمين بدل مادي شهري للاشخاص المعوقين الذين تتراوح أعمارهم بين الـ18 والـ28 عاما.