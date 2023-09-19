اعتصام لعدد من المضمونين أمام مركز الصندوق الوطني للضمان دفاعا عن حقوقهم

رفع عدد من المضمونين الصوت أمام المركز الرئيسي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في الكولا، وذلك دفاعا عن حقوقهم وحماية الضمان.



المعتصمون طالبوا بحماية تعويضاتهم في نهاية الخدمة وتعزيز تقديمات الضمان في ظل الغلاء.