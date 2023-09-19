سلام يحذّر من الذهاب للأسوأ

شدّد وزير الاقتصاد والتجارة، في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام على أنّ الأمور ليست بخير، فالجميع يعلم أن القطاع الخاص جيّد وهناك حركة في البلد ولكن لا يمكن القول إنّ الاقتصاد بخير، لأنّ القطاع العام في البلد مشلول ومنهار.



واسف سلام إثر زيارته مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، لان وضع موظف القطاع العام "لا يحسد عليه" و لان وضع القطاع المصرفيّ "مشلول" أيضًا، داعياً الى وجوب إقرار القوانين المطلوبة بغض النظر عن مسار صندوق النقد."



وحذر من الذهاب للأسوأ إذا استمر الوضع على نفس المسار من دون خطوات إصلاحية وتفعيل الإدارات والمواقع الدستورية.



أمّا عن رفع الدعم عن ربطة الخبز، فأوضح أنّ هذه الأخبار مضللة، إذ ان قرض البنك الدوليّ مستمر والقمح مازال يصل إلى لبنان.