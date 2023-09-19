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كركي: للاستفادة من خدمات الموقع الالكترونيّ التفاعليّ للضمان

أخبار لبنان
2023-09-19 | 06:06
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كركي: للاستفادة من خدمات الموقع الالكترونيّ التفاعليّ للضمان
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كركي: للاستفادة من خدمات الموقع الالكترونيّ التفاعليّ للضمان

طالب المدير العام للصندوق الوطنيّ للضمان الاجتماعيّ محمد كركي المتعاملين مع الصندوق بالاستفادة من خدمات الموقع الالكترونيّ التفاعليّ للصندوق الوطنيّ للضمان الاجتماعي، لا سيما طباعة التصريح الاسمي السنوي من دون إجراء أي تعديل علية وتعبئته يدويًا والتقدم به إلى مكاتب الصندوق لمعالجته وكذلك سحب مختلف الإفادات كإفادة الخدمة والتي أصبحت يعمل بها في دوائر الدولة كافة.

وأفادت مديرية العلاقات العامة، في الصندوق الوطنيّ للضمان الاجتماعيّ، تسجيل الدخول لـحوالي 22.329 مضمون الى حساباتهم الشخصية، في الموقع الالكترونيّ التفاعليّ للصندوق الوطنيّ للضمان الاجتماعي وسُحبت حوالى 2.801 إفادة خدمة واطلع 1.862 مضمون على ملفه العائليّ.
 
أمّا بالنسبة للمؤسسات، فتبين إنشاء 9.635 حسابا وسحب 2.358 تصريحًا إسميًا سنويًا.
 
وأمل المدير العام بأن تتمكن إدارة الصندوق من تأمين الكهرباء 24/24 في المركز الرئيسي للصندوق تمكينا للمواطنين من الولوج الى الموقع على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع والاستفادة من خدماته.

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