بعد توقف قسري بسبب أحداث عين الحلوة... مستشفى صيدا الحكومي يعود الى الخدمة

أعلن رئيس مجلس إدارة المدير العام لمستشفى صيدا الحكومي الجامعي أحمد الصمدي في بيان، إعادة فتح المستشفى واستئناف العمل فيه واستقبال المرضى في جميع الأقسام، بعد توقف قسري بسبب الأحداث الأخيرة التي شهدها مخيم عين الحلوة.