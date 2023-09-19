اللواء عثمان من دار الفتوى: قوى الأمن على جهوزية دائمة في حفظ الأمن والاستقرار

المفتي دريان استقبل اللواء عثمان

أكد المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان أن "المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي على جهوزية دائمة في حفظ الأمن والاستقرار رغم كل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان، وهي في خدمة الوطن والمواطنين في كل المناطق اللبنانية، وتعمل بأجهزتها كافة بشكل منتظم من دون أي خلل أو ملل".



كلام اللواء عثمان جاء خلال لقائه مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى.