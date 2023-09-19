سفير قطر أكد استمرار الدعم القطري للبنان والجيش

سفير قطر زار قائد الجيش

أكد سفير دولة قطر لدى لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني استمرار الدعم القطري للبنان والجيش في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة.



كلام السفير القطري جاء خلال لقائه قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة.

وحمّل العماد عون السفير القطري رسالة شكر إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر على دعمه المتواصل للجيش.