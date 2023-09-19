جنبلاط اتصل بالشيخ الهجري متضامنا مع كل "الأحرار" في السويداء

أجرى الوزير السابق وليد جنبلاط اتصالاً هاتفياً بشيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز في سوريا الشيخ حكمت الهجري، معرباً عن "تضامنه معه ومع كل الأحرار في السويداء وكل أحرار سوريا، الذين ينتفضون من أجل الكرامة والحرية، ومن أجل العيش الكريم، والمطالب الوطنية المشروعة كافة، التي يرفعها الشعب السوري في جميع المناطق".



وأكد "أهمية الحفاظ على تلاقي الوطنيين الشرفاء في سوريا حول حقوقهم، وحول وحدة سوريا وحرية شعبها، وعلى الخلاص من نظام الاستبداد والقهر المتسلط منذ أكثر من ٦٠ عاما".