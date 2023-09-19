وزير الدفاع التقى سفير قطر

سفير قطر أكد وقوف قطر الدائم إلى جانب لبنان وشعبه

أكد سفير دولة قطر الجديد لدى لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن بن فيصل ثاني آل ثاني "وقوف قطر الدائم إلى جانب لبنان وشعبه"، مشددا على عمق العلاقات بين البلدين.



موقف السفير القطري جاء خلال لقائه وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم في مكتبه في اليرزة قبل ظهر اليوم، حيث جرى عرض للعلاقات الثنائية بين البلدين.



وعبّر الوزير سليم عن تقديره للدعم القطري المستمر للبنان شعبا ومؤسسات ومساندتها الدائمة للمؤسسات العسكرية والأمنية.