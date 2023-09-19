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الكتائب: المبادرات المحلية والدولية تدور في حلقة مفرغة
أخبار لبنان
2023-09-19 | 10:35
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الكتائب: المبادرات المحلية والدولية تدور في حلقة مفرغة
الكتائب: المبادرات المحلية والدولية تدور في حلقة مفرغة
عقد المكتب السياسي الكتائبي إجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميل واعتبر أن المبادرات المحلية والدولية للخروج من الأفق المسدود الذي وصل إليه الوضع العام في لبنان تدور في حلقة مفرغة ويطرح معظمها في إطار تسويقي إعلاني يفتقر إلى جدول أعمال جدي وواضح لحل أزمة مصيرية تهدد البلد الواقع تحت سطوة ميليشيا مسلحة لم تكتف بالإستيلاء على البلد ومرافقه بل شرعت بإنشاء مرافقها ومطاراتها الخاصة.
ورأى المكتب السياسي أن الأسلوب المعتمد يشي بأن لبنان ذاهب إلى مزيد من التخبط ولا حلول في الأفق إلا إذا ما توفرت الإرادة بالنظر إلى المشاكل بعمقها الحقيقي كما يطرحها حزب الكتائب باستعادة المؤسسات والتأكيد على العملية الديمقراطية الدستورية وعلى مرجعية الدولة اللبنانية وحصر السلاح بيد القوى الشرعية، وغير ذلك يعني بقاء لبنان ورقة ضغط لاستعمال إيران الخاص في مفاوضاتها الإقليمية الدائرة على أكثر من ملف.
وأشار إلى أن الخروج من واقع المراوحة يحتاج إلى موقف موحد يخرج عن جبهة معارضة واسعة ومتكاتفة من اللبنانيين إلى أي منطقة أو طائفة انتموا والذين يرفضون بقاء لبنان رهينة حزب الله ومحوره في المنطقة.
كما لفت إلى أنه مع إنتهاء فصل الصيف ومغادرة الزوار، عادت الأزمة الإقتصادية ترخي بواقعها القاتم على أكثر من صعيد وأفدحها على قطاع التعليم مع الغلاء الفاحش في الأقساط في المدارس والجامعات الخاصة وتعثر إنطلاق العام الدراسي في المدارس الرسمية والجامعة اللبنانية، ما ينذر بكارثة على صعيد مستقبل جيل بأكمله.
ورأى المكتب السياسي أن الإستقرار المزيف في سعر صرف الدولار لن يدوم في غياب أي إصلاحات حقيقية خصوصًا مع عودة الحكومة إلى نغمة فرض ضرائب مباشرة وغير مباشرة تستهدف القطاعات المنتجة واللبنانيين الذين يلتزمون أصلًا بتسديد المتوجبات للدولة متناسية المتهربين والمهربين.
وكرر أن هذا الواقع لا يمكن أن يتغير إلا بالذهاب إلى حلول جذرية وإصلاحات حتمية ونقاشات جدية مع صندوق النقد بدل القضاء على المفاوضات معه نتيجة الإستهتار والإرتجال.
أخبار لبنان
المكتب السياسي الكتائبي
سامي الجميل
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أسرار الصحف 19-09-2023
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