وفد نيابي سلّم فرونتيسكا عريضة أثنت على قرار تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية في انفجار المرفأ

وفد نيابي سلّم فرونتيسكا عريضة أثنت على قرار تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية في انفجار المرفأ



زار وفد نيابي المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتيسكا في مقر عام المنسقية في اليرزة، ضم النواب: غسان حاصباني ممثلا "الجمهورية القوية"، سليم الصايغ ممثلا "الكتائب اللبنانية" واللواء أشرف ريفي ممثلا "كتلة تجدد"، يرافقهم رئيس جهاز العلاقات الخارجية في حزب "القوات اللبنانية" الوزير السابق ريشار قيومجيان ومارك سعد عن الجهاز.



وسلم الوفد فرونتيسكا عريضة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريتش تثني على "موقف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بضرورة تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية في جريمة انفجار مرفأ بيروت، وتدعوه إلى الإسراع في تشكيل هذه اللجنة.



وتحمل العريضة ٢٩١ توقيعا من نواب وجمعيات إنسانية وحقوقية لبنانية ودولية وأهالي الضحايا والمتضررين.



وناشد الوفد فرونتيسكا "نقل هذا المطلب الملح للشعب اللبناني إلى الأمين العام ودعم لبنان وشعبه في سبيل تحقيقه والكشف عن الحقيقة في هذه القضية والإفراج عن العدالة المعطلة في لبنان".













