الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
رصيف الغرباء
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

وفد نيابي سلّم فرونتيسكا عريضة أثنت على قرار تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية في انفجار المرفأ

أخبار لبنان
2023-09-19 | 10:50
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وفد نيابي سلّم فرونتيسكا عريضة أثنت على قرار تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية في انفجار المرفأ
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
1min
وفد نيابي سلّم فرونتيسكا عريضة أثنت على قرار تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية في انفجار المرفأ

وفد نيابي سلّم فرونتيسكا عريضة أثنت على قرار تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية في انفجار المرفأ

زار وفد نيابي المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتيسكا في مقر عام المنسقية في اليرزة، ضم النواب: غسان حاصباني ممثلا "الجمهورية القوية"، سليم الصايغ ممثلا "الكتائب اللبنانية" واللواء أشرف ريفي ممثلا "كتلة تجدد"، يرافقهم رئيس جهاز العلاقات الخارجية في حزب "القوات اللبنانية" الوزير السابق ريشار قيومجيان ومارك سعد عن الجهاز.

وسلم الوفد فرونتيسكا عريضة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريتش تثني على "موقف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بضرورة تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية في جريمة انفجار مرفأ بيروت، وتدعوه إلى الإسراع في تشكيل هذه اللجنة.

وتحمل العريضة ٢٩١ توقيعا من نواب وجمعيات إنسانية وحقوقية لبنانية ودولية وأهالي الضحايا والمتضررين.

وناشد الوفد فرونتيسكا "نقل هذا المطلب الملح للشعب اللبناني إلى الأمين العام ودعم لبنان وشعبه في سبيل تحقيقه والكشف عن الحقيقة في هذه القضية والإفراج عن العدالة المعطلة في لبنان".
 



            
          


أخبار لبنان

آخر الأخبار

وفد نيابي

فرونتيسكا

انفجار المرفأ

LBCI التالي
أسرار الصحف 19-09-2023
ميقاتي واصل لقاءاته في الأمم المتحدة... رئيسة حكومة الدانمارك: لبنان من الدول المهمة جدا لأنه البوابة بين الشرق والغرب
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
2023-09-06

ليليان نمري تبارك لخطيب ضحية انفجار المرفأ سحر فارس: ما عمل شي غلط وحلّوا عن سماهم!

LBCI
أخبار لبنان
2023-09-05

من مرفأ بيروت مزايدة لبيع آلاف الأطنان من الخردة والحديد التي تسبب بها انفجار المرفأ

LBCI
أخبار لبنان
2023-09-04

حطيط في الوقفة الشهرية لتجمع أهالي شهداء انفجار المرفأ: متمسكون بالقضاء اللبناني وبتنحي البيطار نصل إلى الحقيقة

LBCI
أخبار لبنان
2023-09-04

جمعية أهالي ضحايا انفجار المرفأ: العدالة المتأخرة ليست بعدالة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
12:27

الثلاثاء والأربعاء والخميس من كل أسبوع تسلم الإفادات العقارية والسندات في أمانة السجل في الكورة

LBCI
أخبار لبنان
11:09

جنبلاط يتصل متضامنًا بالشيخ الهجري: لتلاقي الوطنيين حول حقوق الشعب السوري ووحدة سوريا والخلاص من نظام الاستبداد

LBCI
أخبار لبنان
11:01

وزارة الإتصالات: هبة صينية تفوق قيمتها ٨ ملايين دولار لتزويد ٣٨٠ موقعًا للهيئة بالطاقة الشمسية

LBCI
أخبار لبنان
10:35

الكتائب: المبادرات المحلية والدولية تدور في حلقة مفرغة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2023-09-18

بايدن يصدر عفوا عن خمسة ايرانيين في إطار صفقة التبادل مع الولايات المتحدة الاميركية وثلاثة من السجناء لا يريدون الذهاب إلى إيران أما الأميركيون المفرج عنهم في ايران فغادروا طهران

LBCI
منوعات
2023-09-01

القبض على زوجين بعد اقدامهما على سرقة حقيبة امرأة وسحب أموالها في مارماريس... وهذه التفاصيل!

LBCI
أخبار دولية
09:06

دخول أول قافلة مساعدات عبر معبر باب الهوى منذ تموز

LBCI
أخبار لبنان
06:03

سلام يحذّر من الذهاب للأسوأ

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:38

ميقاتي في نيويورك... ماذا في تفاصيل لقاءاته؟

LBCI
أخبار لبنان
07:34

اعتصام لعدد من المضمونين أمام مركز الصندوق الوطني للضمان دفاعا عن حقوقهم

LBCI
أخبار لبنان
07:01

حجار يجول على مركز تأمين حقوق المعوّقين في منطقة الحدت

LBCI
أخبار لبنان
03:32

ابراهيم من دار الفتوى: الحوار الداخليّ هو الأهم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
02:38

في الجنوب تقاعس القضاء يخلق "نقزة" بين الناس لا حلّ لها سوى محاسبة القتلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:03

حرائق عدّة شهدها لبنان بالامس.. فكيف توزعت؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

هكذا يمكن المساهمة في التخفيف من حدة الحرائق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

تحركات رئاسية والنتيجة: لا خرق

LBCI
أخبار لبنان
13:52

المتحدث باسم الخارجية الاميركية واربغ للـLBCI: لا يمكن الفرض على اللاجئين السوريين العودة من دون تأمين الظروف المناسبة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
02:05

ارتفاع بأسعار المحروقات..

LBCI
فنّ
04:50

انتحار ممثلة تركية شهيرة... طلقة في الرأس أنهت حياتها!

LBCI
منوعات
15:51

توفيت بعد ذهابها الى وظيفتها...فهل مديرتها هي المسؤولة؟

LBCI
خبر عاجل
08:36

معلومات الـLBCI: اللجنة الخماسية التي تتابع الملف الرئاسي اللبناني تعقد إجتماعاً على مستوى وزراء الخارجية منذ الثامنة صباحاً بتوقيت نيويورك في مقر بعثة فرنسا الدائمة لدى الأمم المتحدة

LBCI
خبر عاجل
08:11

الحلبي دعا الأسرة التربوية إلى طي صفحة التعطيل القسري: وقف العمل بقرارات حسم الرواتب التي اتخذت سابقا

LBCI
علوم وتكنولوجيا
06:53

في هذا التاريخ... كويكب يمكن أن يصطدم بسطح الأرض بقوة 22 قنبلة ذرية!

LBCI
اسرار
23:30

أسرار الصحف 19-09-2023

LBCI
فنّ
04:39

الأفراح في ديار سعد رمضان... من عقد خطوبته؟ (صورة)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More