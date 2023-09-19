جنبلاط يتصل متضامنًا بالشيخ الهجري: لتلاقي الوطنيين حول حقوق الشعب السوري ووحدة سوريا والخلاص من نظام الاستبداد

جنبلاط يتصل متضامنًا بالشيخ الهجري: لتلاقي الوطنيين حول حقوق الشعب السوري ووحدة سوريا والخلاص من نظام الاستبداد



أجرى الرئيس وليد جنبلاط اتصالاً هاتفياً بشيخ عقل طائفة الموحدين المسلمين الدروز في سوريا الشيخ حكمت الهجري، معرباً عن تضامنه مع سماحته ومع كل الأحرار في السويداء وكل أحرار سوريا، الذين ينتفضون من أجل الكرامة والحرية، ومن أجل العيش الكريم، ومن أجل كافة المطالب الوطنية المشروعة التي يرفعها الشعب السوري في جميع المناطق، مؤكداً أهمية الحفاظ على تلاقي الوطنيين الشرفاء في سوريا حول حقوقهم، وحول وحدة سوريا وحرية شعبها، وعلى الخلاص من نظام الاستبداد والقهر المتسلط منذ أكثر من 60 عام.

