وزارة الإتصالات: هبة صينية تفوق قيمتها ٨ ملايين دولار لتزويد ٣٨٠ موقعًا للهيئة بالطاقة الشمسية

وزارة الإتصالات: هبة صينية تفوق قيمتها ٨ ملايين دولار لتزويد ٣٨٠ موقعًا للهيئة بالطاقة الشمسية





أعلنت وزارة الإتصالات في بيان أن "الوزارة وهيئة "أوجيرو" وسائر قطاع الإتصالات، ومنذ بدء الأزمة المالية والإقتصادية التي حلت على البلاد، يواجهون تحديات كبرى وعديدة قد لا يكون من المفترض بهم معالجتها، مثل إنهيار العملة الوطنية وانقطاع التيار الكهربائي، غير أن حس المسؤولية والإلتزام تجاه المواطن اللبناني دفع وزارة الإتصالات وهيئة "أوجيرو" لإيجاد الحلول لا سيما تلك المتعلقة بانقطاع خدمات الإتصال والإنترنت بسبب نفاد مادة المازوت المشغلة للمولدات وشح الإعتمادات لشرائها".



ولفت البيان إلى أنه "بعد عمل دؤوب، حصلت وزارة الإتصالات وهيئة "أوجيرو" على هبة صينية تفوق قيمتها ٨ ملايين دولار أميركي لتزويد أكثر من ٣٨٠ موقعًا للهيئة بالطاقة الشمسية النظيفة. كما أنه سيقام يوم الجمعة المقبل حفل إطلاق حملة لجمع التبرعات من أجل تأمين الإعتمادات اللازمة للتركيب، على أن يكتمل المشروع ويدخل مرحلة التشغيل وتبدأ الإستفادة منه خلال صيف ٢٠٢٤. أما على المدى المتوسط، فقد حصلت وزارة الإتصالات على قرار من مجلس الوزراء يقضي بتجيير كمية من المازوت من خلال الإتفاقية العراقية تكفي لغاية نهاية ٢٠٢٤ وفقًا للتقنين الحالي على أمل أن يبدأ الإستلام خلال شهر تشرين الثاني المقبل".



وأشار إلى أن "مجلس الوزراء أقر ١٥٠٠ مليار ليرة لبنانية سيتم صرفها خلال أيام لتأمين عمليات الصيانة والتطوير وضمان إستمرارية الخدمات. وإن وزارة الإتصالات لا تبشر اللبنانيين ولا تعدهم، لكنها تؤكد لهم أننا على قاب قوسين وأدنى من الخروج من نفق الكهرباء المظلم وعودة خدماتنا إلى عهدها السابق ما قبل الأزمة، مع التأكيد أننا سنستمر في المثابرة في عملنا إلى حين إنجاز هذه المهمة".