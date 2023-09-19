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الثلاثاء والأربعاء والخميس من كل أسبوع تسلم الإفادات العقارية والسندات في أمانة السجل في الكورة

الثلاثاء والأربعاء والخميس من كل أسبوع تسلم الإفادات العقارية والسندات في أمانة السجل في الكورة



أعلنت المديرية العامة للشؤون العقارية في بيان أن أمانة السجل العقاري في الكورة قد خصصت أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس من كل أسبوع لتسليم الإفادات العقارية والسندات.



وعليه، تدعو المعنيين إلى الإلتزام بالأيام المحدد لتسهيل العمل والتخفيف من الأعباء المترتبة عليهم.