وزارة الخارجية أسفت لتجدد الأعمال العسكرية في إقليم ناغورني كاراباخ: لاحترام وقف إطلاق النار

وزارة الخارجية أسفت لتجدد الأعمال العسكرية في إقليم ناغورني كاراباخ: لاحترام وقف إطلاق النار

أسفت وزارة الخارجية والمغتربين لتجدد الأعمال العسكرية في إقليم ناغورني كاراباخ، ومعربة عن قلقها البالغ إزاء هذا الأعمال الحربية المستجدة والقتل والتدمير.



كما دعت إلى وقف الأعمال العسكرية واحترام وقف إطلاق النار، مشددة على ضرورة ضبط النفس وتجنب التصعيد العسكري واحترام مبادىء القانون الدولي والإتفاقات الموقعة.



وشجبت أيضًا إستهداف وقتل المدنيين والأبرياء العزل.



كذلك، دعت الوزارة إلى اعتماد الحلول السلمية لفض النزاعات المكرسة في شرعة الأمم المتحدة لعودة الأمن والإستقرار إلى إقليم ناغوزني كاراباخ.

