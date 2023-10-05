مدير منشآت الزهراني: السيطرة الكاملة على الحريق بين المنشآت ومعمل الكهرباء

أفاد مدير منشآت الزهراني زياد الزين بأن الحريق الذي حصل وامتد في المنطقة الواقعة بين المنشآت ومعمل الكهرباء في الزهراني ، قد تمت السيطرة الكاملة عليه.



وشكر عناصر الجيش وفريق السلامة العامة في منشآت الزهراني والحضور الوازن لفرق الدفاع المدني.