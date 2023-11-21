الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
22
o
جبل لبنان
22
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
24
o
الجنوب
21
o
البقاع
17
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Sports
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
22
o
جبل لبنان
22
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
24
o
الجنوب
21
o
البقاع
17
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
جعجع بحث مع سفيرة الاتحاد الاوروبي في المستجدات السياسية
أخبار لبنان
2023-11-21 | 03:33
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
جعجع بحث مع سفيرة الاتحاد الاوروبي في المستجدات السياسية
بحث رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في معراب مع سفيرة الإتحاد الأوروبي الجديدة ساندرا دو وال في المستجدات السياسية اللبنانية الراهنة، وآخر التطورات الإقليمية، ولا سيما حرب غزة وتداعياتها على لبنان والمنطقة ، وذلك بحضور مسؤولة الشؤون السياسية في بعثة الاتحاد هانا سيفيرين، رئيس جهاز العلاقات الخارجية الوزير السابق ريشار قيومجيان وإلسي عويس وطوني درويش عن الجهاز.
وكانت مناسبة دعا في خلالها رئيس "القوات" ، الاتحاد الأوروبي الى "وضع ثقله في اتجاه تحقيق حل الدولتين، كونه السبيل الوحيد لإحلال السلام وإنهاء الحروب العبثية التي لن تأتي إلا بمزيد من القتل والدمار والمآسي".
أخبار لبنان
سفيرة
الاتحاد
الاوروبي
المستجدات
السياسية
التالي
قطر مستعدة لتقديم 3 معامل للطاقة البديلة للبنان
وزارة الصناعة: سعر طن الترابة السوداء بـ 7 ملايين ليرة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2023-11-17
الراعي عرض الاوضاع مع سفيري فرنسا والاتحاد الاوروبي...دو وال: لانتخاب رئيس للجمهورية
أخبار لبنان
2023-11-17
الراعي عرض الاوضاع مع سفيري فرنسا والاتحاد الاوروبي...دو وال: لانتخاب رئيس للجمهورية
0
خبر عاجل
2023-11-17
التيار يرد: يتضح ألا هم لجعجع سوى "النكاية السياسية" والأيام الآتية ستكشف من هو العامل بالأجرة لدى الخارج بالمال والأمن
خبر عاجل
2023-11-17
التيار يرد: يتضح ألا هم لجعجع سوى "النكاية السياسية" والأيام الآتية ستكشف من هو العامل بالأجرة لدى الخارج بالمال والأمن
0
أخبار دولية
2023-11-08
المفوضية الأوروبية توصي بمفاوضات انضمام اوكرانيا ومولدافيا الى الاتحاد الاوروبي
أخبار دولية
2023-11-08
المفوضية الأوروبية توصي بمفاوضات انضمام اوكرانيا ومولدافيا الى الاتحاد الاوروبي
0
أخبار دولية
2023-09-13
الاتحاد الاوروبي يرفع عقوباته عن ثلاثة رجال اعمال روس
أخبار دولية
2023-09-13
الاتحاد الاوروبي يرفع عقوباته عن ثلاثة رجال اعمال روس
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:00
من مقر الميادين... ماذا يقول غسان بن جدو؟
أخبار لبنان
08:00
من مقر الميادين... ماذا يقول غسان بن جدو؟
0
أخبار لبنان
07:50
بايدن لميقاتي بمناسبة عيد الاستقلال: سنواصل العمل مع لبنان والشركاء في المنطقة لمنع توسع رقعة الصراع
أخبار لبنان
07:50
بايدن لميقاتي بمناسبة عيد الاستقلال: سنواصل العمل مع لبنان والشركاء في المنطقة لمنع توسع رقعة الصراع
0
أخبار لبنان
07:29
نادي الصحافة دان الجريمة الإسرائيلية الجديدة
أخبار لبنان
07:29
نادي الصحافة دان الجريمة الإسرائيلية الجديدة
0
أخبار لبنان
07:10
مواد طبية من السلطات الفرنسية إلى الجيش اللبنانيّ
أخبار لبنان
07:10
مواد طبية من السلطات الفرنسية إلى الجيش اللبنانيّ
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-08-25
منتخب لبنان لكرة السلة خاض اولى مبارياته اليوم ضمن بطولة كأس العالم... ماذا في التفاصيل؟
تقارير نشرة الاخبار
2023-08-25
منتخب لبنان لكرة السلة خاض اولى مبارياته اليوم ضمن بطولة كأس العالم... ماذا في التفاصيل؟
0
فنّ
2023-11-20
في عيد ميلاد السيدة فيروز... فيديو وكلمات مؤثرة من ابنتها ريما!
فنّ
2023-11-20
في عيد ميلاد السيدة فيروز... فيديو وكلمات مؤثرة من ابنتها ريما!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
نجم التنس الصربي ديوكوفيتش يغرد بعيدًا جدًا عن سرب بقية نجوم اللعبة
تقارير نشرة الاخبار
13:55
نجم التنس الصربي ديوكوفيتش يغرد بعيدًا جدًا عن سرب بقية نجوم اللعبة
0
أخبار دولية
2023-10-27
حماس ترحب بدعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة الى هدنة إنسانية في غزة
أخبار دولية
2023-10-27
حماس ترحب بدعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة الى هدنة إنسانية في غزة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:00
من مقر الميادين... ماذا يقول غسان بن جدو؟
أخبار لبنان
08:00
من مقر الميادين... ماذا يقول غسان بن جدو؟
0
امن وقضاء
04:39
كيف استهدف فريق الميادين؟
امن وقضاء
04:39
كيف استهدف فريق الميادين؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
يانيس يقود فريقه ميلووكي لفوز جديد بتسجيله ٤٠ نقطة بسلة دالاس
تقارير نشرة الاخبار
13:59
يانيس يقود فريقه ميلووكي لفوز جديد بتسجيله ٤٠ نقطة بسلة دالاس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
نجم التنس الصربي ديوكوفيتش يغرد بعيدًا جدًا عن سرب بقية نجوم اللعبة
تقارير نشرة الاخبار
13:55
نجم التنس الصربي ديوكوفيتش يغرد بعيدًا جدًا عن سرب بقية نجوم اللعبة
0
أخبار دولية
13:52
إضاءة شارع Champs-Élysées في فرنسا
أخبار دولية
13:52
إضاءة شارع Champs-Élysées في فرنسا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
"المجنون" سيحكم الأرجنتين
تقارير نشرة الاخبار
13:45
"المجنون" سيحكم الأرجنتين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
آلاف المليارات تخسر خزينة الدولة من عقارية جبل لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:43
آلاف المليارات تخسر خزينة الدولة من عقارية جبل لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
مشادات حادة داخل الكنيست الاسرائيلي... والسبب: مناقشة قانون الإعدام للأسرى الأمنيين الفلسطينيين
تقارير نشرة الاخبار
13:38
مشادات حادة داخل الكنيست الاسرائيلي... والسبب: مناقشة قانون الإعدام للأسرى الأمنيين الفلسطينيين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
في اليوم العالمي لحقوق الطفل: أطفال غزة يحاربون للحياة!
تقارير نشرة الاخبار
13:34
في اليوم العالمي لحقوق الطفل: أطفال غزة يحاربون للحياة!
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
06:17
مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة من نوع رابيد على طريق فرعية بين الشعيتية والقليلية واستشهاد من بداخلها
خبر عاجل
06:17
مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة من نوع رابيد على طريق فرعية بين الشعيتية والقليلية واستشهاد من بداخلها
2
خبر عاجل
05:03
قناة الميادين تنعى الشهيدين المراسلة فرح عمر والمصور ربيع المعماري نتيجة الاستهداف الإسرائيلي على جنوب لبنان
خبر عاجل
05:03
قناة الميادين تنعى الشهيدين المراسلة فرح عمر والمصور ربيع المعماري نتيجة الاستهداف الإسرائيلي على جنوب لبنان
3
خبر عاجل
04:54
استشهاد صحافيين ومدني في قصف اسرائيلي طال مثلث طيرحرفا الجبين
خبر عاجل
04:54
استشهاد صحافيين ومدني في قصف اسرائيلي طال مثلث طيرحرفا الجبين
4
خبر عاجل
10:13
"أكسيوس": آموس هوكستاين في إسرائيل لإجراء محادثات لمنع اندلاع حرب مع لبنان
خبر عاجل
10:13
"أكسيوس": آموس هوكستاين في إسرائيل لإجراء محادثات لمنع اندلاع حرب مع لبنان
5
خبر عاجل
04:16
غارة اسرائيلية على منزل في كفركلا واستشهاد مُسنّة واصابة حفيدتها بجروح
خبر عاجل
04:16
غارة اسرائيلية على منزل في كفركلا واستشهاد مُسنّة واصابة حفيدتها بجروح
6
أخبار لبنان
05:36
الرسالة الاخبارية الأخيرة لفريق عمل "الميادين" فرح عمر وربيع المعماري (فيديو)
أخبار لبنان
05:36
الرسالة الاخبارية الأخيرة لفريق عمل "الميادين" فرح عمر وربيع المعماري (فيديو)
7
منوعات
16:30
خلال الدورة الشهرية هذا ما استخدمته الأختان...وكانت النتائج كارثية!
منوعات
16:30
خلال الدورة الشهرية هذا ما استخدمته الأختان...وكانت النتائج كارثية!
8
أخبار لبنان
13:38
قطر مستعدة لتقديم 3 معامل للطاقة للبنان... اليكم التفاصيل
أخبار لبنان
13:38
قطر مستعدة لتقديم 3 معامل للطاقة للبنان... اليكم التفاصيل
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More