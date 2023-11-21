الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Sports
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

جعجع بحث مع سفيرة الاتحاد الاوروبي في المستجدات السياسية

أخبار لبنان
2023-11-21 | 03:33
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
جعجع بحث مع سفيرة الاتحاد الاوروبي في المستجدات السياسية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
جعجع بحث مع سفيرة الاتحاد الاوروبي في المستجدات السياسية

بحث رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في معراب مع سفيرة الإتحاد الأوروبي الجديدة ساندرا دو وال في المستجدات السياسية اللبنانية الراهنة، وآخر التطورات الإقليمية، ولا سيما حرب غزة وتداعياتها على لبنان والمنطقة ، وذلك بحضور مسؤولة الشؤون السياسية في بعثة الاتحاد هانا سيفيرين، رئيس جهاز العلاقات الخارجية الوزير السابق ريشار قيومجيان وإلسي عويس وطوني درويش عن الجهاز. 

وكانت مناسبة دعا في خلالها رئيس "القوات" ، الاتحاد الأوروبي الى "وضع ثقله في اتجاه تحقيق حل الدولتين، كونه السبيل الوحيد لإحلال السلام وإنهاء الحروب العبثية التي لن تأتي إلا بمزيد من القتل والدمار والمآسي".

أخبار لبنان

سفيرة

الاتحاد

الاوروبي

المستجدات

السياسية

LBCI التالي
قطر مستعدة لتقديم 3 معامل للطاقة البديلة للبنان
وزارة الصناعة: سعر طن الترابة السوداء بـ 7 ملايين ليرة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2023-11-17

الراعي عرض الاوضاع مع سفيري فرنسا والاتحاد الاوروبي...دو وال: لانتخاب رئيس للجمهورية

LBCI
خبر عاجل
2023-11-17

التيار يرد: يتضح ألا هم لجعجع سوى "النكاية السياسية" والأيام الآتية ستكشف من هو العامل بالأجرة لدى الخارج بالمال والأمن

LBCI
أخبار دولية
2023-11-08

المفوضية الأوروبية توصي بمفاوضات انضمام اوكرانيا ومولدافيا الى الاتحاد الاوروبي

LBCI
أخبار دولية
2023-09-13

الاتحاد الاوروبي يرفع عقوباته عن ثلاثة رجال اعمال روس

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:00

من مقر الميادين... ماذا يقول غسان بن جدو؟

LBCI
أخبار لبنان
07:50

بايدن لميقاتي بمناسبة عيد الاستقلال: سنواصل العمل مع لبنان والشركاء في المنطقة لمنع توسع رقعة الصراع

LBCI
أخبار لبنان
07:29

نادي الصحافة دان الجريمة الإسرائيلية الجديدة

LBCI
أخبار لبنان
07:10

مواد طبية من السلطات الفرنسية إلى الجيش اللبنانيّ

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-08-25

منتخب لبنان لكرة السلة خاض اولى مبارياته اليوم ضمن بطولة كأس العالم... ماذا في التفاصيل؟

LBCI
فنّ
2023-11-20

في عيد ميلاد السيدة فيروز... فيديو وكلمات مؤثرة من ابنتها ريما!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

نجم التنس الصربي ديوكوفيتش يغرد بعيدًا جدًا عن سرب بقية نجوم اللعبة

LBCI
أخبار دولية
2023-10-27

حماس ترحب بدعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة الى هدنة إنسانية في غزة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:00

من مقر الميادين... ماذا يقول غسان بن جدو؟

LBCI
امن وقضاء
04:39

كيف استهدف فريق الميادين؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

يانيس يقود فريقه ميلووكي لفوز جديد بتسجيله ٤٠ نقطة بسلة دالاس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

نجم التنس الصربي ديوكوفيتش يغرد بعيدًا جدًا عن سرب بقية نجوم اللعبة

LBCI
أخبار دولية
13:52

إضاءة شارع Champs-Élysées في فرنسا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

"المجنون" سيحكم الأرجنتين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

آلاف المليارات تخسر خزينة الدولة من عقارية جبل لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

مشادات حادة داخل الكنيست الاسرائيلي... والسبب: مناقشة قانون الإعدام للأسرى الأمنيين الفلسطينيين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

في اليوم العالمي لحقوق الطفل: أطفال غزة يحاربون للحياة!

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
06:17

مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة من نوع رابيد على طريق فرعية بين الشعيتية والقليلية واستشهاد من بداخلها

LBCI
خبر عاجل
05:03

قناة الميادين تنعى الشهيدين المراسلة فرح عمر والمصور ربيع المعماري نتيجة الاستهداف الإسرائيلي على جنوب لبنان

LBCI
خبر عاجل
04:54

استشهاد صحافيين ومدني في قصف اسرائيلي طال مثلث طيرحرفا الجبين

LBCI
خبر عاجل
10:13

"أكسيوس": آموس هوكستاين في إسرائيل لإجراء محادثات لمنع اندلاع حرب مع لبنان

LBCI
خبر عاجل
04:16

غارة اسرائيلية على منزل في كفركلا واستشهاد مُسنّة واصابة حفيدتها بجروح

LBCI
أخبار لبنان
05:36

الرسالة الاخبارية الأخيرة لفريق عمل "الميادين" فرح عمر وربيع المعماري (فيديو)

LBCI
منوعات
16:30

خلال الدورة الشهرية هذا ما استخدمته الأختان...وكانت النتائج كارثية!

LBCI
أخبار لبنان
13:38

قطر مستعدة لتقديم 3 معامل للطاقة للبنان... اليكم التفاصيل

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More