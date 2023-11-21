ميقاتي: الإعتداء الإسرائيليّ على الصحافيين هدفه إسكات الإعلام الذي يفضح جرائمه واعتداءاته

ندّد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، بالإعتداء الإسرائيليّ الذي استهدف الإعلاميين، في الجنوب اللبنانيّ والذي أدّى إلى استشهاد مراسلة "قناة الميادين" فرح عمر والمصور ربيع المعماري وعدد من المدنيين.



وقال ميقاتي: "هذا الإعتداء يثبت مجددًا، ألّا حدود للإجرام الإسرائيليّ وهدفه إسكات الإعلام الذي يفضح جرائمه واعتداءاته."