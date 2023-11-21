نقابة محرري الصحافة اللبنانية: الإعتداء الإسرائيليّ على الفريق الإعلاميّ يرقى إلى مستوى الإغتيال

اعتبرت نقابة محرري الصحافة اللبنانية أنّ الإعتداء الإسرائيليّ على الفريق الإعلاميّ لقناة "الميادين" هو اعتداء متعمد وعن سابق تصور وتصميم ويرقى إلى مستوى الإغتيال.ورأت، في بيان، أنّ هذا الاستهداف "الغادر" لفريق " الميادين" يدخل ضمن خطة إسرائيلية لإخراس كل صوت وكسر كل عدسة تفضح جرائمها ومجازرها.وحمّلت النقابة تل أبيب مسؤوليته المباشرة.ووضعت هذه المجزرة برسم الأمم المتحدة، وسائر الهيئات الأممية والاتحادات الصحافية الدولية والعربية والآسيوية.ودعت النقابة الإتحاد العام للصحفيين العرب والإتحاد الدوليّ للصحافيين واتحاد صحفيي آسيا واوقيانيا إلى رفع الشكوى، أمام المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، ضد إسرائيل وجرائمها الموثقة بالصوت والصورة وإدانتها رسميًا.