مصلحة الإقتصاد والتجارة تقفل معملًا للألبان والأجبان في المنية

داهمت مصلحة الإقتصاد والتجارة، في الشمال، بمؤازرة أمن الدولة، معملًا للألبان والأجبان، في منطقة المنية، دير عمار، في فرعيه: شارع البساتين وشارع الشهيد.



وأُقفل المعملان، بالشمع الأحمر، بعد أخذ إشارة النيابة العامة، لعدم مراعاة الشروط الصحية ومعايير النظافة.



وسُطّر محضر ضبط بصاحب المعمل.