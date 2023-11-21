تيمور جنبلاط يلتقي سامي الجميّل في منزله

زار رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل في منزله في بكفيا.



وكان عرض لمختلف المستجدات الراهنة والأوضاع المحلية والإقليمية، وقد استُكمل النقاش على مائدة العشاء.