مواد طبية من السلطات الفرنسية إلى الجيش اللبنانيّ

وصلت طائرة محمّلة بنحو 3 طن من المواد الطبية، إلى مطار رفيق الحريري الدوليّ.وقُدّمت هذه المواد هبة من السلطات الفرنسية إلى الجيش اللبنانيّ.وسُلّمت بحضور السفير الفرنسيّ لدى لبنان Hervé Magro وممثل قائد الجيش العماد جوزاف عون ورئيس الطبابة العسكرية العميد الإداريّ داني البشراوي، إلى جانب عدد من الضباط.