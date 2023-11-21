وقفة تضامنية مع ليال الاختيار

نظم تجمع "اعلاميون من أجل الحرية" وقفة تضامنية مع الاعلامية في قناة "العربية" ليال الاختيار في ساحة سمير قصير في بيروت.



وأكد التجمع ان بلاغ البحث والتحري الصادر بحق الاختيار عن النيابة العسكرية يخالف قانون العقوبات اللبناني.