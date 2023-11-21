نادي الصحافة دان الجريمة الإسرائيلية الجديدة

بايدن لميقاتي بمناسبة عيد الاستقلال: سنواصل العمل مع لبنان والشركاء في المنطقة لمنع توسع رقعة الصراع

بايدن لميقاتي بمناسبة عيد الاستقلال: سنواصل العمل مع لبنان والشركاء في المنطقة لمنع توسع رقعة الصراع

وقفة تضامنية مع ليال الاختيار