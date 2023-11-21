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بايدن لميقاتي بمناسبة عيد الاستقلال: سنواصل العمل مع لبنان والشركاء في المنطقة لمنع توسع رقعة الصراع
أخبار لبنان
2023-11-21 | 07:50
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بايدن لميقاتي بمناسبة عيد الاستقلال: سنواصل العمل مع لبنان والشركاء في المنطقة لمنع توسع رقعة الصراع
أكد الرئيس الاميركي جو بايدن "أن الولايات المتحدة الأميركية ستواصل العمل مع لبنان ومع الشركاء في منطقة الشرق الأوسط بشكل وثيق للحفاظ على السلام ومنع توسع رقعة الصراع".
وقال في برقية وجهها الى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي لمناسبة عيد الاستقلال:" اسمحوا لي أن أرسل لكم، بالنيابة عن الشعب الاميركي، أطيب التمنيات في الذكرى الثمانين للاستقلال.
من خلال التزامنا المشترك بالاستقرار والازدهار في المنطقة، تتسم العلاقة الطويلة الأمد بين لبنان والولايات المتحدة الأميركية بأهمية بالغة لناحية بناء مستقبل افضل لشعبينا ولجميع الشعوب حول العالم.
ستواصل الولايات المتحدة الأميركية العمل مع لبنان والشركاء في منطقة الشرق الأوسط بشكل وثيق للحفاظ على السلام ومنع توسع رقعة الصراع. كما اتطلع للعمل معكم في العام المقبل لصياغة مستقبل اكثر أمانا وازدهارا وتكاملا لشعوب المنطقة".
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