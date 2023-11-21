المقاومة الإسلامية ردًا على استشهاد الصحافيين: مجاهدونا هاجموا قوة من الجمع الحربيّ للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية

هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية قوة من الجمع الحربيّ التابع للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، أثناء ‏وجودها، في منزل، عند أطراف مستعمرة المنارة، بصاروخين موجهين.



وأكّدت المقاومة الإسلامية، في بيان، أنّ هذا الهجوم أدّى إلى سقوط عناصر، ‏بين قتيل وجريح.



وأتى هذا الهجوم "ردًا على قيام ‏العدو الصهيونيّ باستهداف الصحافيين، في قناة الميادين، الشهيدة فرح عمر والشهيد ربيع المعماري ‏وسائر الشهداء المدنيين."